أهداف مباراة الاتحاد والتعاون.. 2-0 لـ“العميد“ (فيديو)

سجل عبدالعزيز البيشي الهدف الأول لفريق الاتحاد في شباك التعاون، في المباراة التي تجمعهما على إستاد مدينة الملك عبدالله ”الجوهرة المشعة“، في مواجهةٍ مؤجلة من المرحلة الثانية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 34 يسجل إيميليانو فيشيو الثاني للعميد.

وقرر اتحاد القدم السعودي تأجيل المواجهة بسبب مشاركة الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، الذي خاض من خلالها مواجهة العهد اللبناني.

ونجح الاتحاد في استعادة توازنه بعدما حقق فوزًا مهمًا في المرحلة الماضية أمام مضيفه الشباب، 2-1 في المواجهة التي احتضنها إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وأمام الاتحاد فرصة كبيرة في حال فوزه، إذ سيترك مركزه العاشر وسيصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوحدة الثالث، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل يبحث التعاون عن استعادة توازنه بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم، التي كانت أمام الهلال في المرحلة الماضية بنتيجة 2-1.

وجمع التعاون 4 نقاط حتى الآن من فوزٍ على العدالة، وتعادل أمام الحزم، في حين تبقى له مواجهة مؤجلة أخرى ستكون أمام غريمه التقليدي الرائد، ستلعب يوم 6 نوفمبر المقبل.

ويعلم التعاونيون أن الفوز سيعطي الفريق دفعةً قوية وسيدخلهم دائرة المنافسة، إذ سيرفع رصيده إلى 7 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له.

والتقى فريقا الاتحاد والتعاون 18 مرة في دوري المحترفين السعودي – فاز الاتحاد 9 مرات مقابل 6 مرات للتعاون وهناك 3 حالات تعادل بينهما.