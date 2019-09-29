نادي النصر يستفسر من اتحاد الكرة عن موعد كأس السوبر السعودي أمام التعاون

أرسل نادي النصر السعودي لكرة القدم، خطابًا رسميًا لاتحاد كرة القدم يطلب خلاله تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر أمام التعاون.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي عبر صفحته الرسمية على الإنترنت بيانًا قال فيه: ”بعثت إدارة نادي النصر اليوم الأحد خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم تطلب فيه تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي سيلاقي فيها نادي التعاون الشقيق، وذلك حرصًا من إدارة النادي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي“.

ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، فيما توّج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على اتحاد جدة 2-1 في المباراة النهائية.