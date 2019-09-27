بالنيران الصديقة.. الوحدة يحقق انتصاره الأول في الدوري الإماراتي على حساب الجزيرة (فيديو)

حقق فريق الوحدة، انتصاره الأول في الموسم الحالي للدوري الإماراتي لكرة القدم، على حساب ضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية للدوري الإماراتي.

بادر الجزيرة بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عبر عامر عبد الرحمن، إلا أن الوحدة أدرك التعادل في الدقيقة 20 عن طريق البرازيلي كارلوس لوبيز.

واستعاد الجزيرة التقدم مجددًا في الدقيقة 46 عن طريق خلفان مبارك الرازي، إلا أن الوحدة أدرك التعادل في الدقيقة 51 عبر الأرجنتيني سباستيان تيغالي من ضربة جزاء.

وجاء هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 87 عن طريق محمد العطاس بالخطأ في مرماه.

بذلك، ارتفع رصيد الوحدة إلى 3 نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف الجزيرة الذي جاء خامسًا، ويتصدر شباب الأهلي دبي الترتيب برصيد 6 نقاط.