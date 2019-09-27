كل ما تريد معرفته عن مباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يخوض نادي الشباب مواجهة قوية، اليوم الجمعة، على أرضه ووسط جمهوره ضد ضيفه الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وبدأت الجولة الخامسة، أمس الخميس، بفوز صعب للهلال على التعاون بنتيجة 2/1، كما فاز أبها على الاتفاق بهدف دون ردٍ، وتقام، اليوم الجمعة، 3 مباريات أولها مباراة الشباب ضد الاتحاد، بينما يلعب الوحدة مع الفتح، وتتجه الأنظار لصدام الأهلي والنصر.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الشباب ضد الاتحاد، اليوم، في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الشباب والاتحاد في الساعة 18:25، مساء اليوم الجمعة، بتوقيت السعودية، ويستضيف ملعب ”الملك فهد الدولي“ المباراة.

وتنقل المباراة عبر قناة KSA SPORTS+1، بصوت المعلق بلال علام.

ترتيب الفريقين

يحتل الشباب المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، وحقق الفريق فوزًا، وتعادل 3 مرات، ولم يعرف طعم الخسارة وسجل الفريق 3 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات، وسجل الفريق 5 أهداف، واستقبل 6 أهداف، وفاز الفريق في مباراة، وخسر لقاءين.

وتعادل الاتحاد مع ضيفه الشباب دون أهداف يوم 29 يناير الماضي في الدوري، ولم يفز الاتحاد في آخر 3 مباريات ضد الشباب.

أسلحة الشباب

يحشد فريق الشباب أسلحته لتحقيق الفوز على الاتحاد وهو ما يدفع الفريق للمنافسة على القمة، ويعاني الشباب من مشكلة واضحة بسبب إرهاق لاعبيه بعد أن عاد الفريق من رحلة للجزائر فاز خلالها على شبيبة الساورة وهو الفوز الذي كان مهمًا بعدما تعادل الفريق في 3 مباريات متتالية بالدوري ضد الفيصلي، والنصر، وضمك.

ويعتمد الشباب على خبرات مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون الذي أكد قبل اللقاء خلال المؤتمر الصحفي أنه سيواجه منافسًا قويًا، وسيسعى لتحقيق النقاط الثلاث.

ويفتقد الشباب الثنائي حسن معاذ وأحمد شراحيلي، ويعوّل الشباب على قوته الضاربة بوجود التشكيلة التي تعتمد على الحارس فاروق بن مصطفى وأمامه 4 مدافعين، هم: محمد سالم، ومتعب المفرج، وعمران إلياس، وعبدالله الشامخ، ويقود خط الوسط ألفريد ندياي، وأمامه الثلاثي: عبدالمجيد الصليهم، وكريستيان جوانكا، وويرجنون صوماليا.

ويقود هجوم الشباب الثنائي: دانيلو أسبريا، وسباستياو دي فريتاس.

صحوة الاتحاد

يبحث الاتحاد عن صحوة محلية بالدوري بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا بعد تجاوز آثار الهزيمة أمام الهلال في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والخروج من البطولة ثم الخسارة في الدوري.

ويتطلع سييرا لتحقيق الفوز بحسب تصريحاته قبل اللقاء، مؤكدًا أن فريقه حاول خلال الفترة الأخيرة تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاءي الهلال، ويغيب عن الفريق الثلاثي: المغربي مروان دا كوستا، والصربي ألكسندر بيرجوفيتش للإصابة، وعبد الإله المالكي للإيقاف.

،ويعتمد الاتحاد على تشكيلته المتوقعة التي تضم: الحارس فواز القرني، وأمامه سعود عبد الحميد وزياد الصحفي، وعبدالمحسن فلاتة، ومنصور الحربي في خط الدفاع، وخالد السميري، وكريم الأحمدي، وإيميليانو فيتشو، وكارلوس فيلانويفا للوسط، ورومارينهو، وهارون كمارا للهجوم.

وأكد عادل عبدالرحمن، مدرب الشباب والاتحاد الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ أن الفريقين يمتلكان ظروفًا متشابهة إلى حدٍ بعيدٍ فكلاهما يسعى إلى تصحيح المسار المحلي ويحتاج لتحقيق الفوز.

وأضاف:“الشباب يلعب بأسلوب تكتيكي ضاغط من عمق الملعب، ويعتمد على خبرة أسبريا، وأيضًا قدرات اللاعبين الأجانب على نقل الهجمات، ويعاني الاتحاد من تراجع نفسي قبل أن يكون فنيًا، وأعتقد أن مباراة الليلة نقطة تحول للأفضل إذا فاز الفريق وقد تزيد جراحه حال الخسارة“.