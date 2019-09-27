موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

يلاقي النادي الأهلي منافسه النصر، اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتقام المباراة الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة KSA Sport 1.

ويملك الأهلي 7 نقاط في المركز الرابع، وهو نفس رصيد النصر في المركز الخامس.

وفاز النصر 3 مرات، وخسر مرة، في حين تعادل مرة في آخر 5 مباريات مع منافسه الأهلي في الدوري السعودي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي غياب سعيد المولد عن التدريبات الجماعية للفريق؛ بسبب إصابته في أوتار الركبة، وسيخضع اللاعب لفترة علاج وتأهيل تمتد لأسبوع ونصف.

وفي أول 4 جولات في الدوري السعودي، فاز الأهلي على الاتفاق والفتح، في حين خسر أمام الوحدة وتعادل مع العدالة.

أما النصر فقد فاز مرتين، على ضمك والفتح، في حين تعادل مع الشباب وخسر أمام الحزم.