نادي الهلال ينتزع فوزًا شاقًا على التعاون وينفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي الهلال فوزًا صعبًا بنتيجة 2/1 على منافسه التعاون، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

وكان التعاون البادئ بالتسجيل عبر سيدريك أميسي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل عبدالله المعيوف حارس الهلال في صدها، في الدقيقة الرابعة.

ولم يتأخر رد الهلال كثيرًا، بعدما تعادل له السوري عمر خربين في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من سالم الدوسري.

وجاء هدف الفوز للهلال بالنيران الصديقة، بعدما سجل ريان الموسى لاعب التعاون هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

وكان الهلال قد خسر أمام التعاون 0/2 و0/5 في آخر مباراتين، وتعادل 2/2 في الثالثة.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن الفيصلي الثاني، والذي لعب مباراة أقل، في حين يملك التعاون 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وسجل أمين عطوشي هدفًا ليقود أبها للفوز 1/0 على الاتفاق في الجولة ذاتها، ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس، مقابل 6 نقاط للاتفاق في المركز السابع.