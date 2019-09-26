لأول مرة.. فريق نسائي سعودي يشارك في البطولة العربية للغولف بالقاهرة (شاهد)

شارك فريق نسائي سعودي لأول مرة في منافسات البطولة العربية للغولف، المقامة منافساتها حاليًا على ملاعب دريم لاند للغولف في العاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك فريق فتيات لأول مرة في تاريخ رياضة الغولف السعودية وكأول مشاركة عربية، وبفريق للناشئين تحت الـ15 سنة وآخر تحت الـ13 سنة.

وأبدى الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد سرور سعادته بأول مشاركة لفتيات السعودية في البطولة العربية، وقال في تصريحات لصحيفة ”سبق“ السعودية: ”سعيد جدًا بأول مشاركة للفتيات السعوديات مع المنتخب الوطني للغولف في بطولة رسمية كبيرة كالبطولة العربية“.

وأضاف: ”هذه خطوة مهمة تُحسب للاتحاد السعودي للجولف الذي يولي رياضة الجولف في المملكة اهتمامًا ودعمًا كبيرين بقيادة ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يحفزنا على بذل المزيد من العمل والجهد لإكساب اللاعبات واللاعبين كافةً الخبرة والمعرفة الفنية الكافية في رياضة الغولف“.