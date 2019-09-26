السعودية تصطدم بقطر في ”الطريق إلى طوكيو“.. والإمارات في مجموعة متوازنة

أوقعت القرعة منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقررة في تايلند 2020 إلى جانب منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية القوية بجوار قطر وسوريا واليابان.

وسحبت في العاصمة التايلندية بانكوك قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند للفترة من 8 إلى 26 يناير 2020 بمشاركة 16 منتخبًا هي: الإمارات، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، فيتنام، كوريا الشمالية، أوزبكستان، البحرين، الأردن، العراق، قطر، أستراليا، السعودية، سوريا، إيران، بالإضافة إلى تايلند (البلد المستضيف).

وتم تقسيم المنتخبات الـ 16 إلى أربع مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية (دور الثمانية) علمًا أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات بحسب الترتيب النهائي للنسخة السابقة من البطولة التي أقيمت في الصين 2018.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفي حال تواجد منتخب اليابان (مستضيف دورة الألعاب الأولمبية) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.