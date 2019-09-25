الكشف عن تفاصيل إصابة جوليانو نجم نادي النصر السعودي ومدة غيابه

كشفت تقارير صحفية أن عودة البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب نادي النصر السعودي، إلى الملاعب قد تستغرق وقتا طويلًا ربما يتعدى الشهرين.

وقالت صحيفة ”الاقتصادية“ إن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب، أظهرت أنه يعاني تمزقًا في عضلات البطن، سيضطره إلى المغادرة إلى الخارج لتلقي العلاج في مركز متخصص.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي النصر وبالتشاور مع الجهاز الطبي واللاعب، ستحدد الجهة التي سيغادر إليها لتلقي العلاج اللازم، بعد دراسة عديد من المراكز الطبية المتخصصة في هكذا إصابات.

وتعافى اللاعب يحيى الشهري من الإصابة التي كان يعانيها منذ الموسم الماضي ”خلع كتف“، وينتظر أن يكون أحد خيارات فيتوريا لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة، في الجولة الخامسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في ظل غياب عدد من لاعبي الوسط وهبوط مستوى اللاعب فهد الجميعة.