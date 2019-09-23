أنمار الحائلي يوضح موقفه من إقالة سييرا.. وبيليتش يطالب نادي الاتحاد السعودي بمبلغ خرافي (فيديو)

حرص أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على الخروج للإعلام والحديث عن أبرز الأزمات التي طفت على السطح أخيرًا بشأن إمكانية الاستغناء عن خدمات المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، مؤكدًا أنه لا يرغب في تكرار سيناريو الموسم الماضي والدخول في دوامة تغيير الأجهزة الفنية.

وكان الاتحاد خسر 1-3 أمام الهلال، مساء السبت، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أيام قليلة من هزيمته بالنتيجة ذاتها أمام الهلال أيضًا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، ليودع البطولة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى احتمالية إقالة سييرا من منصبه في ظل تراجع النتائج، الأمر الذي علق عليه المدرب التشيلي بعد مباراة الهلال بقوله إن القرار بيد الإدارة.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية في برنامج ”الدوري مع وليد“: ”يجب أن نتعلم من ماضينا، إقالة المدرب ستبعدنا عن المنافسة، الأمور حتى الآن تسير باستقرار وثقة“.

وأضاف: ”سييرا طلب 4 لاعبين سعوديين و2 أجانب، والقرار أولًا وأخيرًا للمدرب، لأنه قال لي إذا أردت المنافسة فيجب التعاقد مع هذه الأسماء“.

وتابع: ”قراراتي شخصية وأنا أدير النادي بما أراه مناسبًا، بعد تدخلي الإداري مع سييرا تم تغيير قناعات كثيرة لديه، إقالة المدرب ستجعل الفريق أسوأ والوضع الحالي مجرد كبوة جواد“.

واستكمل: ”مجلس الإدارة دفع 15 مليون ريال خلال 3 أشهر، ونحتاج 220 مليونًا للموسم ولم نجد إلا 8 آلاف ريال في خزينة النادي والديون طويلة الأجل 400 مليون، و130 مليونًا ديون قصيرة الأجل“.

وتابع: ”لم تصدر القوائم المالية قبل تقدمنا للترشح.. استقلت من إدارة لؤي ناظر لعدم قناعتي بالتعاقدات في ذلك الوقت ولم أتحدث لكيلا أصنع صراعات“.

وأتم: ”عودة حمد الصنيع لمنصب الرئيس التنفيذي كانت بسبب احتياجنا له بالنادي، وهو لا يعلم عن الديون المتضخمة بالفترة السابقة“.

وكشف الحائلي، أن الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني السابق للاتحاد، يطالب النادي بمبلغ 100 مليون ريال، بعد إقالته من منصبه.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الاتحاد، تسجيل اللاعب البرازيلي جوناس، في قائمة الفريق، في البطولة العربية، رغم وضعه على قائمة الاستثمار.

وأشار الحائلي، إلى إنهاء أزمة التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، واللاعب عبدالعزيز البيشي، لافتًا إلى أن استبعاده من مواجهة الهلال في الدوري، جاء لأسباب فنية.

يذكر أن الاتحاد، الذي نجا من الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي، يحتل حاليًّا المركز الـ14 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط.

ويلاقي الاتحاد في اللقاء المقبل التعاون في الـ 24 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من الدوري المحلي.