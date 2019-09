نورالدين إمرابط يرد على تقارير عن وجود أزمة مع إدارة نادي النصر السعودي (صور)

رد المغربي نور الدين إمرابط، لاعب نادي النصر السعودي على التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مع إدارة ناديه، بسبب مطالبة الأخير بتعديل عقده.

وقال نورالدين إمرابط عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب، هذا غير صحيح مطلقًا، تقديًرا للنصر وجماهيره ومجلس إدارته ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو دون مقابل ولانحتاج بعد الله إلا دعمكم

وأضاف ”لا تستمعوا إلى أي شائعات. نحتاج فقط إلى دعمكم والبقاء معًا. اللاعبون واللاعبون الفنيون وأعضاء مجلس الإدارة والمشجعون“.

وتابع إمرابط ”النصر هو ناديي. اتفقت مع أخي السيد عبدالرحمن الحلافي (المشرف العام على النصر) على جعل جميع مشجعي النصر سعداء وفخورين إن شاء الله“.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”اليوم“، فإن اجتماعًا انعقد في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، بين المشرف العام على النصر، عبدالرحمن الحلافي ووكيل أعمال اللاعب، وأوضحت أن المحترف المغربي نورالدين إمرابط يطالب برفع قيمة عقده الاحترافي ومساواته بمواطنه عبدالرزاق حمدالله، ما رفضته إدارة النصر.

Do not listen to any rumors . We need only your support ???????? and stay together. The players, technical staf, boardmembers and the fans. ????????

