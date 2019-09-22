عبدالعزيز البيشي يلمح إلى تعرضه للظلم بعد استبعاده من مباراة الاتحاد ضد الهلال (صورة)

كشف عبدالعزيز البيشي، لاعب نادي الاتحاد السعودي، عن تعرضه للظلم، بعد استبعاده من مباراة فريقه، أمس السبت، ضد الهلال في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتجاهل سييرا اللاعب منذ بداية الموسم، رغم أن الاتحاديين يعتبرونه أحد أفضل الصفقات التي أبرمتها الإدارة في الفترة الأخيرة.

وتدخلت الإدارة عقب مباراة اتحاد جدة مع الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للاستفادة من البيشي، لكن سييرا واصل تجاهله في مباراة الأمس.

وقال عبدالعزيز البيشي، عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“: ”يمهل ولا يهمل.. الحساب في كل شيء مؤجل ليوم القيامة ما عدا ظلم الناس“.

وكان الإعلامي محمد أبو هداية، قال إن السبب الرئيس وراء استبعاد البيشي من مباراة الهلال، هو مناقشة دارت بين اللاعب وسييرا.

وأضاف: ”البيشي لم يحضر تدريب الاتحاد يوم إصابته، ثم جاء في اليوم التالي، وقال لسييرا (ما زلت مصابًا)، فقال سييرا (نريدك في مباراة الهلال)، ودار اللاعب حول الملعب، ولما أبدى سييرا رغبته بمشاركة البيشي قال له (راح خيمنيز.. احتاجتني الآن؟!)“

وكان الاتحاد قد أعلن إنهاء عقد لويس خيمنيز، عقب وداع ربع دوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام الهلال يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة (1-3)، في إياب ربع النهائي، ووسط أنباء عن مشاركة اللاعب بصفة أساسية في كلاسيكو الدوري، مساء السبت، فاجأ سييرا الجميع باستبعاد اللاعب بداعي الإصابة وعدم الجاهزية.