تقارير: مرشحان لخلافة سييرا بعد دراسة إقالته من تدريب نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه لإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، بعد خسارته أمام الهلال، في الدوري، مساء السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“، فإن إدارة الاتحاد تدرس جديًا إقالة المدرب سييرا بعد الهزيمة من الهلال، وسيحل مكانه أحد الثنائي الوطني محمد أمين، وهو الأقرب، أو محمد العبدلي.

وأشعل السقوط أمام الزعيم غضب جماهير اتحاد جدة، والتي طالبت عبر السوشيال ميديا بالتخلي عن سييرا، خاصة أنها الهزيمة الثالثة للفريق على التوالي، بعد التعثر أمام ضمك 2-1 في ثالث جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والخسارة أمام الهلال 3-1 في دوري أبطال آسيا ومغادرة البطولة.

وأضافت الصحيفة، أن قائمة المرشحين المؤقتين لتعويض سييرا تضم اسمين لا ثالث لهما، الأول هو محمد أمين وهو الأقرب لشغل المنصب حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، والثاني هو محمد العبدلي.

يُذكر أن الخسارة أمام الهلال جمدت رصيد الاتحاد في جدول ترتيب الدوري السعودي عند 3 نقاط يحتل بها المركز الـ14.