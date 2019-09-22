تقارير: أزمة بين نادي النصر السعودي والمغربي نور الدين أمرابط 

كشفت تقارير صحفية عن خلاف قائم حاليًا بين إدارة نادي النصر السعودي واللاعب المغربي نور الدين أمرابط، بسبب مطالبة الأخير بتعديل عقده.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”اليوم“، فإن اجتماعًا كان قد انعقد في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس السبت، بين المشرف العام على الفريق النصراوي عبدالرحمن الحلافي ووكيل أعمال اللاعب.

وأوضحت أن المحترف المغربي نور الدين أمرابط يطالب برفع قيمة عقده الاحترافي ومساواته بمواطنه عبدالرزاق حمدالله، ما رفضته إدارة النصر.

وكانت أبرز نقاط الاجتماع، بحسب الصحيفة، تأكيد وكيل أعمال أمرابط وجود عرض للاعب، إضافة إلى أن إدارة النصر السابقة وعدته بتحسين عقده.

وستعقد إدارة النصر خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعًا حاسمًا مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل حسم الموضوع أو الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لتقديم العرض الذي يتحدث عنه وكيل أعماله.