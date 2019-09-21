عمر السومة بعد فوز الأهلي على الفتح: كنا نعاني نفسيًا وبدنيًا مع برانكو إيفانكوفيتش (فيديو)

قال عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، إن لاعبي فريقه عانوا كثيرًا على المستوى النفسي طوال الفترة الماضية، مما أدى إلى اهتزاز مستوى ونتائج الفريق.

وساهم المهاجم السوري، في عودة أهلي جدة لسكة الانتصارات، على مستضيفه الفتح، بنتيجة (2-0)، في مباراة الفريقين التي أقيمت على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار السومة في تصريحات تلفزيونية، إلى أن لاعبي الأهلي استعادوا ابتسامتهم التي فقدوها طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لا يحمّل أي طرف مسؤولية ما حدث، خاصة أن إدارة النادي لم تقصر مع الفريق في أي شيء.

عمر السومة – لاعب #الأهلي:

كل لاعبي الأهلي كانوا يعانون "نفسيًا" .. والأمور تغيرت وتحسنت#الفتح_الأهلي pic.twitter.com/pEUDf4KLuR — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 21, 2019

وأشاد السومة بالتغييرات التي أدخلها المدرب على تشكيلة فريقه اليوم، مؤكدًا أنه منذ 3 أيام فقط بدأ الفريق يتدرب تكتيكيًا، موضحًا أن المدرب بدأ يرصد نقاط القوة والضعف في المنافس، وبدأ الفريق التدريب عليها.

وتابع السومة: ”طوال الفترة الماضية كان التركيز على اللياقة البدنية، حتى أنه قبل المباراة بيوم واحد، كنا نخضع لتدريبات بدنية تزيد عن 90 دقيقة، لندخل المباراة في اليوم التالي نعاني من الإجهاد“.

وأتم: ”الجميع كان يعاني من الإجهاد وغير قادر على أداء شيء. مشددًا على أن تلك الفترة للنسيان في الأهلي، هناك فترة جديدة سيحاول اللاعبون فيها إسعاد جماهيرهم“.

وكان الأهلي قد أقال المدرب برانكو إيفانكوفيتش، بعد 3 جولات من الدوري، وكلّف صالح المحمدي بقيادة الفريق، في حين تحمل النادي تكلفة باهظة برحيل المدرب الكرواتي، الذي دخل في خلافات كبيرة مع مهاجم الفريق السوري.