أهداف مباراة الاتحاد والهلال.. 3-1 لـ“الزعيم“ (فيديو)

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدلله الرياضية ”الجوهرة المشعة“، في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ”الدوري السعودي للمحترفين“.

وفي الدقيقة 26 إدواردو يسجل الهدف الثاني للزعيم.

وفي الدقيقة 31 سجل رومارينيو الهدف الأول للاتحاد.

وفي الدقيقة 89 يسجل جيوفينكو الثالث للزعيم.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من تفوق الهلال على الاتحاد، والإطاحة به من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال المنتشي بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا لتحقيق فوز محلي في ظل بحثه عن حصد الألقاب هذا الموسم مع المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو، بينما يبقى الاتحاد باحثًا عن الثأر بعدما أقصاه الهلال منذ أيام معدودة من دوري الأبطال، وهو ما يدركه جيدًا المدرب التشيلي لويس سييرا.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من 3 مباريات وأمامه فرصة ذهبية للابتعاد بالصدارة بعد أن خسر النصر حامل اللقب أمام الحزم في مفاجأة مدوية بالجولة أمس الجمعة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين، وله لقاء مؤجل وخسر الفريق آخر لقاءاته بالدوري أمام ضمك.

وخلال أقل من شهر يتقابل الفريقان للمرة الثالثة بعدما لعب الهلال ضد الاتحاد على هذا الملعب يوم 27 أغسطس الماضي وتعادلا دون أهداف، ثم تقابلا يوم الثلاثاء الماضي في الرياض وفاز الهلال بنتيجة 3/1 ليصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتعد المواجهة ثأرية للاتحاد الذي لم يعرف طعم الفوز على الهلال في آخر 8 مباريات جمعتهما منذ الفوز الذي حققه يوم 28 أكتوبر 2016 بثنائية أحمد حسن عسيري وعبدالعزيز الرياني.