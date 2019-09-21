تشكيل الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي‎

يواجه نادي الاتحاد على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة، مساء اليوم السبت، فريق الهلال، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط من مباراتين فقط.

ومن المقرر أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، بقوته الضاربة في الكلاسيكو الناري أمام الاتحاد، ويتقدمهم الرباعي الأمامي سالم الدوسري وأندريه كاريلو وسيباستيان جيوفينكو وبافتيمبي غوميز.

ويفتقد الهلال، في مواجهة الكلاسيكو، لثنائي الارتكاز عبدالله عطيف وسلمان الفرج، اللذين يعانيان من الإصابة، حيث من الممكن أن يكونا جاهزيْن للجولة الخامسة.

وبعيدًا عن مواجهة الفريقين الآسيوية التي انتهت لصالح أزرق العاصمة 3-1، يتفوق الهلال هذا الموسم على الاتحاد فيما يخص إحصاءات وأرقام الدوري، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي أو حتى على مستوى التمرير والاستحواذ.

سجل الهلال 10 أهداف حتى الآن في أول 3 مباريات في الدوري، بينما سجل الاتحاد 4 أهداف في مباراتين، حيث يتأخر الفريق الجداولي بفارق مباراة عن خصمه.

وعلى مستوى التسديدات، سدد لاعبو الهلال 23 تسديدة على المرمى بواقع أكثر من 7 تسديدات في المباراة، بينما سدد لاعبو الاتحاد 7 تسديدات فقط بواقع 3.5 تسديدة في المباراة الواحدة.

وبالنسبة لصناعة الفرص والنجاعة بالثلث الهجومي الأخير، صنع هجوم الهلال 8 فرص مؤكدة للتسجيل، في المقابل صنع الاتحاد 3 فرص فقط منذ بداية الدوري.

دفاعيًا، حافظ الهلال على نظافة شباكه في مباراة واحدة، بينما لم يتمكن الاتحاد من الخروج بشباك نظيفة، إضافة إلى قيام لاعبي الأزرق بـ146 التحامًا ناجحًا مقابل 102 لأصفر جدة.

وفيما يلي تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد:

* حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

* خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سوو – محمد البريك.

* خط الارتكاز: جوستافو كويلار – محمد كنو.

* الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو.

* قلب الهجوم: بافتيمبي غوميز.