كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يتجدد الصدام، اليوم السبت، بين فريق الاتحاد ضد نظيره وضيفه الهلال في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويسعى الهلال المنتشي بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا لتحقيق فوز محلي في ظل بحثه عن حصد الألقاب هذا الموسم مع المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو، بينما يبقى الاتحاد باحثًا عن الثأر بعدما أقصاه الهلال منذ أيام معدودة من دوري الأبطال وهو ما يدركه جيدًا المدرب التشيلي لويس سييرا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:20 بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتنقل المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق فهد العتيبي وksa sports2 بصوت المعلق بلال علام ويسبقها لقاء الاتفاق مع الفيصلي وأيضًا الفتح ضد الأهلي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط من 3 مباريات وأمامه فرصة ذهبية للابتعاد بالصدارة بعد أن خسر النصر حامل اللقب أمام الحزم في مفاجأة مدوية بالجولة أمس الجمعة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من مباراتين، وله لقاء مؤجل وخسر الفريق آخر لقاءاته بالدوري أمام ضمك.

وخلال أقل من شهر يتقابل الفريقان للمرة الثالثة بعدما لعب الهلال ضد الاتحاد على هذا الملعب يوم 27 أغسطس الماضي وتعادلا دون أهداف، ثم تقابلا يوم الثلاثاء الماضي في الرياض وفاز الهلال بنتيجة 3/1 ليصعد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتعد المواجهة ثأرية للاتحاد الذي لم يعرف طعم الفوز على الهلال في آخر 8 مباريات جمعتهما منذ الفوز الذي حققه يوم 28 أكتوبر 2016 بثنائية أحمد حسن عسيري وعبدالعزيز الرياني.

ثورة تصحيح في الاتحاد

عاشت جماهير نادي الاتحاد ثورة غضب في الأيام الماضية وطالبت بتغييرات شاملة بدأت بفسخ عقد التشيلي مانويل خيمينيز، كما أن الفريق خاض تدريباته وسط سرية تامة مع مدربه سييرا أملًا في تصحيح الصورة والفوز على الهلال بالدوري.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن المشهد صعب للغاية في الاتحاد لأنه سيواجه الهلال بعد 3 أيام فقط من الخروج الآسيوي وهي معادلة نفسية صعبة.

وأضاف: ”المهمة ستكون عسيرة أمام سييرا الذي يدرك أنه قد يرحل حال خسر مجددًا أمام الهلال الأكثر جاهزية فنيًا ومعنويًا، وبالتالي سيكون الأمر في منتهى الصعوبة على الفريقين“.

ومن المنتظر أن تضم تشكيلة الاتحاد للمباراة الحارس فواز القرني وأمامه رباعي الدفاع زياد الصحفي والمغربي مروان دا كوستا وسعود عبدالحميد وحمدان الشمراني، بينما يقود خط الوسط المغربي كريم الأحمدي والأرجنتيني إيميليانو فيتشو والتشيلي كارلوس فيلانويفا وفي الهجوم البرازيلي رومارينهو والصربي ألكسندر بريجوفتش وعبدالعزيز البيشي.

أسلحة الهلال

يحشد الهلال أسلحته من أجل تحقيق الفوز على الاتحاد وهو الهدف الذي يبحث عنه المدرب رازفان لوتشيسكو من أجل تثبيت أقدامه في صدارة الدوري.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد الأسبق: ”الهلال سيكون أمام نقطة محورية من أجل اعتلاء صدارة الدوري بفارق من النقاط عن النصر يساعده في الضغط العصبي الذي سيواجهه حين يلعب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا“.

ويفتقد الهلال ثنائي الوسط عبدالله عطيف وسلمان الفرج، ويعتمد لوتشيسكو على تشكيلة تضم الحارس عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو وعلي آل بليهي وياسر الشهراني للدفاع ويقود خط الوسط محمد كنو وأمامه الرباعي سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو وناصر الدوسري والإيطالي سباستيان جيوفينكو بينما يقود الهجوم الفرنسي بافتيمبي غوميز.