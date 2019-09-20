الحزم ينزل الخسارة الأولى بنادي النصر في الدوري السعودي (فيديو)

أنزل الحزم الخسارة الأولى بمنافسه نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ونجح السويدي كارلوس ستراندبيرغ في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 14، من تسديدة فشل الحارس براد جونز في صدها.

وفشل النصر في تعويض تأخره، ليفقد 3 نقاط، علمًا أنه تعادل سلبيًا مع الشباب في الجولة الماضية، وخسر كذلك 3/1 أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا.

وجمدت الخسارة رصيد النصر عند 7 نقاط، في الصدارة مع الهلال والعدالة، لكن النصر سيتراجع حال فوز الهلال على الاتحاد غدًا السبت في الجولة الرابعة.

ورفع الفوز الأول للحزم في الموسم الحالي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث عشر.