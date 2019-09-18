بعد سخريته من خروج نادي النصر السعودي من دوري أبطال آسيا.. إدارة ”العالمي“ تطرد مراسل برنامج الإعلامي وليد الفراج

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ أن مسؤولي نادي النصر السعودي قاموا بطرد مراسل أحد البرامج الرياضية.

وودع النصر، بطولة دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي، بعد السقوط إيابًا أمام السد القطري في الدوحة، بهدف مقابل ثلاثة، على الرغم من فوزه ذهابًا في الرياض (2-1).

وقال المريسل: ”إدارة نادي النصر فور وصولها أمس مع الفريق بعد نهاية لقاء السد القطري للمطار (الطيران الخاص) قامت بطرد مندوب أحد البرامج الرياضية الذي حضر لتغطية وصول البعثة“.

خاص ادارة النصر فور وصولها أمس مع الفريق بعد نهاية لقاء السد القطري للمطار (الطيران الخاص) قامت بطرد مندوب احد البرامج الرياضية الذي حضر لتغطية وصول البعثة و هي في طريقها لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرنامج بعد أن أكملت جمع الأدلة التي تدعم شكواها #جدار_النصر_ماهو_قصير — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) September 17, 2019

وتابع: ”إدارة الفريق في طريقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد البرنامج بعد أن أكملت جمع الأدلة التي تدعم شكواها“.

وحسب مصادر خاصة، فإن البرنامج المقصود هو ”الدوري مع وليد“، والذي يقدمه الإعلامي الشهير وليد الفراج.

وحاول الإعلامي كثيرًا استفزاز جماهير النصر بعدما تغنى بمقولة الآسيوية صعبة قوية عقب خروج الفريق لمصلحة السد القطري.

في الدويلة يحضر اميرها بنفسه لدعم ممثلهم امام ممثلنا السعودي..

ولدينا مذيعنا "السعودي" وعلى قناتنا السعودية الرسمية يطقطق على خروج ممثلنا "السعودي"….!

واللي مايشتري يتفرج#النصر_السد pic.twitter.com/Qzhzvk7d2B — فلاح القحطاني (@falahsport) September 17, 2019

ومازح الفراج، عبدالله بن زنان، متحدث النصر السابق، بعد خروج العالمي من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج في برنامجه ”الدوري مع وليد“، مخاطبًا ضيفه بن زنان: ”ذلتونا وأنتم تتحدثون عن النصر الآسيوية والعالمية.. وأنتم لا تستطيعون عبور ربع النهائي“.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن النصر لن يستطيع التحدث الآن، في حال خروج الهلال أمام الاتحاد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لأنهم سبقوه في ذلك.

ياوزير الاعلام هذا الفراج فرحان في قناتكم ويطبل لفوز فريق قطري على فريق النصر السعودي هل هذه الوطنية التي تعرفون سحقا لتعصبكم البغيض والمجاهره بفرحة فوز فريق عدو على فريق سعودي @TurkiAlshabanah pic.twitter.com/YJh60Ui6j0 — منار الرياض (@manar9alriyadh3) September 17, 2019

ومن ناحيته، رد بن زنان، بأن النصر، له تاريخ في البطولة الآسيوية، قبل أن تظهر البرامج الرياضية، ومنها الوصول إلى النهائي في 1995.

واعتبر بن زنان، أن الخروج أمام السد، أمر طبيعي بعد المستوى السيئ في مباراة الإياب، والتي يتحملها بعض اللاعبين والمدرب الذي لم يقرأ المباراة بالشكل الجيد.

صفوان السويكت

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية على أن رئيس نادي النصر صفوان السويكت يرغب في الاستقالة من مهمته مع النادي بسبب مشاكل مالية يمر بها النادي.

وقالت صحيفة ”اليوم“، إن رغبة السويكت بالانسحاب من المشهد الرياضي تجد رفضا من المشرف عبدالرحمن الحلافي، الذي يسعى لإيجاد دعم قوي بعد وعده من عدة شخصيات بحل الأزمة المالية خلال أيام مقبلة.

من جهة أخرى، طالب عدد من شرفيي النادي الذي يحملون العضوية الذهبية من رئيس النادي بالخروج إعلامياً لتوضيح عدد من النقاط المثيرة للجدل.

الشرفيون طالبوا إيضاح جميع المسببات التي أدت إلى خروج الفريق آسيويا، إضافة إلى إيضاح حقيقة عرض المشرف العام على الفريق عبدالرحمن الحلافي الدولي المغربي نور الدين أمرابط على النادي الأهلي، وتأكيد مسيريه حقيقة العرض النصراوي.