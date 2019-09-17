مباراة الهلال والاتحاد.. جماهير ”الزعيم“ تحيي فواز القرني حارس ”العميد“ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قبيل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد، مساء الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود، في دوري أبطال آسيا، وهم يقدمون التحية لحارس ”العميد“ فواز القرني.

وقامت الجماهير بالتصفيق للحارس الذي قام بمبادلتهم التحية.

???? بكل روح رياضية جماهير الهلال تحيي حارس الاتحاد فواز القرني وتطلق عليه فخر العرب لانه لم يستفزهم كما فعل الحراق .

مبدأ الزعماء دائما احترم تحترم ????????

#الهلال_الاتحاد_دوري_اسيا pic.twitter.com/y743yzyll6 — مدرج الهلال (@modarajalhilal) September 17, 2019

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

والبيروفي أندريه كاريلو، جناح نادي الهلال، استلم الكرة داخل منطقة جزاء الاتحاد، وسدد الكرة التي كانت تبتعد عن مرمى فواز القرني، حامي عرين العميد.

والقرني خرج من مرماه بشكل غريب بقدمه وليس يده، لتتحول الكرة إلى داخل شباكه، معلنة عن التعادل (1-1) مع الاتحاد.

وبعد تسببه في هدف التعادل، جلس القرني على الأرض متأثرًا، حيث دخل في بكاء لتسببه في هدف في مرماه، منح الأمل للهلال من جديد، للتأهل إلى نصف النهائي.

واندفع لاعبو الاتحاد، صوب فواز القرني لمساندته، كي يستطيع إكمال المباراة، والحفاظ على نظافة شباكه من استقبال أي أهداف أخرى، والتي ستكون كفيلة لصعود الفريق إلى نصف النهائي.

وتبدو الاحتمالات مفتوحة أمام مواجهة قوية ومثيرة بين عملاقي الكرة السعودية لحسم تذكرة التأهل لدور الأربعة بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

تقابل الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عام 2001، ولعبا مباراة واحدة في العاصمة الإيرانية طهران وفاز الاتحاد بثنائية دون رد، وهي المرة الوحيدة التي تقابل فيها الفريقان بدوري الأبطال قبل النسخة الحالية.

وصعد الهلال لربع النهائي في هذه النسخة بعد التأهل عن المجموعة الثالثة بالفوز ذهابًا وإيابًا على العين الإماراتي، وفاز على الاستقلال الإيراني، وخسر خارج أرضه، وفاز على الدحيل القطري وتعادلا في مباراة الإياب، ثم أطاح الهلال في دور الستة عشر بعقبة الأهلي السعودي بالفوز ذهابًا بنتيجة 4-2 والخسارة إيابًا بهدف نظيف.

ولعب الهلال في البطولة 9 مباريات حتى الآن فاز في 5 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل الزعيم 14 هدفًا واستقبل 8 أهداف، ويبقى هداف الفريق في دوري الأبطال النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 7 أهداف.

وصعد الاتحاد عبر المجموعة الثانية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الريان القطري، والخسارة أمام الوحدة الإماراتي والتعادل بالسعودية والفوز على لوكوموتيف طشقند في أوزبكستان، والتعادل بالسعودية ثم فاز الفريق ذهابًا وإيابًا على ذوب آهن الإيراني في دور الستة عشر.

ولعب الاتحاد في البطولة 9 مباريات حتى الآن فاز في 5 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وسجل العميد 19 هدفًا واهتزت شباكه 13 مرة، وهداف الفريق بدوري الأبطال هو البرازيلي رومارينهو برصيد 5 أهداف.