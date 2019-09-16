رسميًا.. الوحدة السعودي يقيل مدربه ماريو سيتانوفيتش (صورة)

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الوحدة فقد حتى الآن 6 نقاط من أصل 9 نقاط بعدما سقط في أول جولتين في المسابقة، لكنه فاز في الجولة الأخيرة أمام الأهلي 2/1.