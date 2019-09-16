رسميًا.. الوحدة السعودي يقيل مدربه ماريو سيتانوفيتش (صورة)

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المدرب الكرواتي ماريو سيتانوفيتش، بسبب تردي نتائج الفريق على الرغم من فوزه الأخير.
وهذه الإقالة الثانية منذ انطلاق مسابقة الدوري للموسم الجديد 2019/2020، بعد إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب النادي الأهلي.
وفقد الوحدة حتى الآن 6 نقاط من أصل 9 نقاط بعدما سقط في أول جولتين في المسابقة لكنه فاز في الجولة الأخيرة أمام الأهلي 2/1.
وكان الوحدة قد أنهى مسابقة الموسم الماضي في المركز السابع بعدما قدّم مستويات مرضية.
#الوحدة تنهي الارتباط بالكرواتي ماريو سيتانوفيتش pic.twitter.com/K6ow1u14Lf
— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) September 16, 2019