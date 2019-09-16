وليد الفراج يحذر من كارثة مالية تهدد النادي الأهلي السعودي بعد إقالة برانكو إيفانكوفيتش

حذر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، من كارثة مالية تهدد النادي الأهلي السعودي، بعد قرار إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول.

وأقال النادي الأهلي، برانكو الذي تولى قيادة الأهلي بداية الموسم الحالي، وذلك بعد الخسارة بهدفين مقابل واحد أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الفراج عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، إلى أن الشرط الجزائي في عقد برانكو مع الأهلي، يبلغ 7 ملايين ريال، لافتًا إلى أن الإدارة، تحاول حاليًّا التوصل إلى اتفاق مع المدرب المقال، لتخفيض المبلغ.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: النادي #الأهلي قرر إقالة المدرب "برانكو" وتكلفة الشرط الجزائي ٧ مليون ريال والبديل صالح المحمدي.. ماجد الطويرقي ومحمد شليه باقيين في النادي. pic.twitter.com/GZ7c0G1N1U — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 15, 2019

وشدد الإعلامي الكبير، على أن عدم التوصل إلى حل مع برانكو، قد يؤخر عملية التعاقد مع مدرب جديد، خلال الفترة المقبلة.

ونقل الفراج، عن مسئولين بالنادي الأهلي، عدم صحة التفاوض مع الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال والاتحاد الأسبق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق، لخلافة برانكو.

من جانبه، قال الناقد الرياضي ماجد الفهمي، مفاجأة مدوية بشأن إقالة برانكو، من القيادة الفنية للأهلي.

وأشار الفهمي في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، إلى أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الكرة بالأهلي، قد أقال برانكو، دون علم أحمد الصائغ، رئيس النادي.

وشدد الناقد الرياضي، على أن الأهلي يعاني انعدام الخبرة الإدارية، والتهور؛ ما جعله يعيش واحدة من أصعب مراحله في دوري المحترفين.

والأمير منصور بن مشعل، وهو أحد أعضاء شرف الراقي، كان من المقرر أن يترشح على رئاسة الأهلي، إلا أن بند السن منعه من ذلك، ليتولى منصب المشرف العام على فريق الكرة.