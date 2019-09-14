رامون دياز وكلارنس سيدروف أبرز المرشحين لقيادة النادي الأهلي السعودي خلفًا لبرانكو

كشف الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، والقريب من الأحداث داخل النادي الأهلي السعودي، على أن إدارة ”الراقي“ تفاضل بين المدرب الأرجنتيني رامون دياز والهولندي سيدروف، مدرب المنتخب الكاميروني السابق، لقيادة الفريق خلفا للمدرب المقال برانكو.

وكانت إدارة الأهلي قررت إقالة مدربها الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب هزيمة الفريق الأخيرة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.

معلومة عاجلة :

الأهلي الأن يفاضل بين المدرب دياز والمدرب كلارنس سيدروف مدرب منتخب الكاميرون .#الأهلي — ضيف الله الصقر (@daif_alsagar) September 14, 2019

وغرّد ضيف الله الصقر على صفحته في تويتر، قائلاً: ”معلومة عاجلة: ‏الأهلي الآن يفاضل بين المدرب رامون دياز والمدرب كلارنس سيدروف مدرب منتخب الكاميرون السابق“.

من جانبه، قال ماجد الطويرقي، مدير الكرة في الأهلي السعودي: ”ليس هذا الطموح الذي كنا نأمل فيه وإقالة المدرب جاءت بسبب سوء النتائج، حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الاتفاق ولم نظهر بالمستوى المأمول ووهذا بسبب عدة أخطاء سواء من الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين ولذلك تمت إقالته“.

ماجد الطويرقي – مدير الكرة في #الأهلي:

إقالة المدرب بسبب سوء النتائج .. وفاجأنا المدرب بتصريحه عن #عمر_السومة#الديوانيه pic.twitter.com/ZamYy6CTMh — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 14, 2019

وكان الأهلي أعلن عن تعاقده مع المدرب الكرواتي في يونيو الماضي لمدة موسمين بعد فسخ عقده مع فريق بيرسبولس الإيراني.

وقاد برانكو الأهلي في 5 مباريات رسمية خسر في مباراته الأولى أمام الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا برباعية، وانتصر في مواجهة العودة بهدف لم يكن كافياً للعبور إلى ربع النهائي ليودع الفريق الجداوي البطولة من الدور الـ16.

وفي الدوري سقط برانكو في الجولة الأولى بالتعادل على أرضه وبين جماهيره مع الضيف الجديد على دوري المحترفين فريق العدالة، وفي الثانية حقق الانتصار على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى الضربة القاسية أمام الوحدة اليوم ويسقط بهدفين مقابل هدف، ليقرر الأهلاويين إنهاء ارتباطهم مع المدرب الكراوتي، ويصبح الضحية الأولى في الدوري.