مباراة الهلال ضد الفيحاء.. بافيتيمبي غوميز يوضح أسباب انفعاله على مدربه (فيديو)

أوضح الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، سر انفعاله على مدربه لوشيسكو، إثر استبداله في مباراة فريقه ضد الفيحاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب جامعة الملك سعود، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر غوميز خلال لقطة استبداله وهو يحتد على مدربه، فقام الأخير بإمساك يده ليقوم اللاعب بجذبها والاتجاه لدكة البدلاء، اعتراضا على استبداله.

محمد الناصر عن لقطة "غوميز":

هذه مشكلة يعاني منها النجوم#الهلال_الفيحاء_الدوري#الديوانيه pic.twitter.com/bbzsvYRBt3 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 14, 2019

وقال غوميز عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”المدرب يعرف كل ما يجب فعله، أنا أسف لسوء الفهم الذي حصل، كنت غاضباً لأنني أود مساعدة فريقي، دعونا الآن نركز على دوري الأبطال ونحن بحاجة لدعمكم ومساندتكم“.

The coach knows what he has to do. Sorry for this misunderstanding. I was angry because of my game and did not help my team. Now let’s focus on the champions league game. We need your help and your support ????????????#thegloryisblue pic.twitter.com/1INxFo7Hb4 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 14, 2019

وأحرز أرسينيو مارتينيز هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفرض التعادل لفريقه الفيحاء 1-1 مع مستضيفه الهلال ويحرمه من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين.

وكاد الهلال، وصيف النصر بطل الموسم الماضي، أن يحقق انتصاره الثالث على التوالي عندما أحرز نواف العابد هدف التقدم في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن مارتينيز سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووصلت الكرة إلى اللاعب البرتغالي داخل منطقة الجزاء إثر إبعاد خاطئ من الدفاع ليضعها في شباك عبد الله المعيوف حارس الهلال.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويا مع النصر حامل اللقب الذي تعادل سلبيا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة.