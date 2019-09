مباراة الهلال ضد الفيحاء.. بافيتيمبي غوميز يوضح أسباب انفعاله على مدربه (فيديو)

أوضح الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، سر انفعاله على مدربه لوشيسكو، إثر استبداله في مباراة فريقه ضد الفيحاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب جامعة الملك سعود، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر غوميز خلال لقطة استبداله وهو يحتد على مدربه، فقام الأخير بإمساك يده ليقوم اللاعب بجذبها والاتجاه لدكة البدلاء، اعتراضا على استبداله.

وقال غوميز عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”المدرب يعرف كل ما يجب فعله، أنا أسف لسوء الفهم الذي حصل، كنت غاضباً لأنني أود مساعدة فريقي، دعونا الآن نركز على دوري الأبطال ونحن بحاجة لدعمكم ومساندتكم“.

The coach knows what he has to do. Sorry for this misunderstanding. I was angry because of my game and did not help my team. Now let’s focus on the champions league game. We need your help and your support ????????????#thegloryisblue pic.twitter.com/1INxFo7Hb4

