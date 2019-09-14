إدارة النادي الأهلي السعودي تقرر إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش بعد الخسارة من الوحدة

اتخذت إدارة النادي الأهلي السعودي قرارًا بإقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش، بعد خسارة الفريق اليوم السبت، أمام الوحدة.

وتعرض برانكو خلال الأسابيع الماضية لهجوم لاذع من قبل الجماهير بسبب مستوى الفريق المتذبذب.

وحصد الأهلي 4 نقاط من 3 مباريات في دوري المحترفين هذا الموسم، احتل خلالها المركز السابع.

وستبدأ إدارة الأهلي دراسة عدد من ملفات المدربين تمهيدًا للدخول معهم في تفاوض لتعيين أحدهم بدلًا من الكرواتي.

وقامت جماهير ”الراقي“ بصب جام غضبها على المدرب، وألقت عليه زجاجات المياه كرد فعل لغضبها من الخسارة.

سقط النادي الأهلي السعودي على أرضه بالخسارة أمام الوحدة عبر ثنائية المالي يوسف نياكاتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح نياكاتي التسجيل للوحدة في الدقيقة الثامنة إثر تسديدة أرضية قوية من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من زميله ماركوس جليرمي.

وضاعف نياكاتي النتيجة إثر هجمة مرتدة أنهاها في الشباك ليحتسبها الحكم هدفًا بعد مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من تجاوز الكرة خط المرمى.

وأهدر المهاجم السوري عمر السومة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 66 عندما أطاح بالكرة خارج المرمى لكنه عوضها في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة هائلة من ركلة حرة قلصت الفارق.

وتجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط بعدما تلقى الخسارة الأولى في المسابقة، بينما وضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده بعد خسارته في أول جولتين.