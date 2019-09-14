النادي الأهلي السعودي يسقط أمام الوحدة في الدوري السعودي (فيديو)

سقط النادي الأهلي السعودي على أرضه بالخسارة أمام الوحدة عبر ثنائية المالي يوسف نياكاتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح نياكاتي التسجيل للوحدة في الدقيقة الثامنة إثر تسديدة أرضية قوية من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من زميله ماركوس جليرمي.
د8’ هدف للوحدة! ⚽#يوسف_نياكاتي يسجل الهدف الأول#الأهلي 0 : 1 #الوحدة#الأهلي_الوحدة
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/0UrAOsWNkF
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 14, 2019
وضاعف نياكاتي النتيجة إثر هجمة مرتدة أنهاها في الشباك ليحتسبها الحكم هدفًا بعد مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من تجاوز الكرة خط المرمى.
د45+1’ هدف للوحدة! ⚽#يوسف_نياكاتي يسجل الهدف الثاني#الأهلي 0 : 2 #الوحدة#الأهلي_الوحدة
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/V2Ipq77v1p
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 14, 2019
وأهدر المهاجم السوري عمر السومة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 66 عندما أطاح بالكرة خارج المرمى لكنه عوضها في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة هائلة من ركلة حرة قلصت الفارق.
وتجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط بعدما تلقى الخسارة الأولى في المسابقة، بينما وضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده بعد خسارته في أول جولتين.
د90+5’ هدف للأهلي! ⚽
#عمر_السومه يسجل الهدف الأول
#الأهلي 1 : 2 #الوحدة
#الأهلي_الوحدة
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/udHUsISfKw
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 14, 2019