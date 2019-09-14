النادي الأهلي السعودي يسقط أمام الوحدة في الدوري السعودي (فيديو)

سقط النادي الأهلي السعودي على أرضه بالخسارة أمام الوحدة عبر ثنائية المالي يوسف نياكاتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح نياكاتي التسجيل للوحدة في الدقيقة الثامنة إثر تسديدة أرضية قوية من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من زميله ماركوس جليرمي.

وضاعف نياكاتي النتيجة إثر هجمة مرتدة أنهاها في الشباك ليحتسبها الحكم هدفًا بعد مراجعة تقنية الفيديو للتأكد من تجاوز الكرة خط المرمى.

وأهدر المهاجم السوري عمر السومة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 66 عندما أطاح بالكرة خارج المرمى لكنه عوضها في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة هائلة من ركلة حرة قلصت الفارق.

وتجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط بعدما تلقى الخسارة الأولى في المسابقة، بينما وضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده بعد خسارته في أول جولتين.