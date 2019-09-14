ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال والفيحاء (صورة)

أحرز أرسينيو مارتينيز هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفرض التعادل لفريقه الفيحاء 1-1 مع مستضيفه الهلال ويحرمه من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وكاد الهلال، وصيف النصر بطل الموسم الماضي، أن يحقق انتصاره الثالث على التوالي والعلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات عندما أحرز نواف العابد هدف التقدم في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن مارتينيز سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ووصلت الكرة إلى اللاعب البرتغالي داخل منطقة الجزاء إثر إبعاد خاطئ من الدفاع ليضعها في شباك عبدالله المعيوف حارس الهلال.

ورفع الهلال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة متساويًا مع النصر حامل اللقب الذي تعادل سلبيًا مع الشباب في قمة الرياض أمس الجمعة.

وفي مباراة اخرى تعادل أبها مع ضيفه الرائد 1-1 أيضًا حيث تقدم للرائد جلال الداودي من ركلة جزاء في الدقيقة 22 قبل أن يدرك أبها التعادل بعدها بأربع دقائق عبر أمين العطوشي.

وبات رصيد أبها، الوافد الجديد على المسابقة، أربع نقاط من ثلاث مباريات مقابل نقطة واحدة للرائد الذي خسر أول مباراتين.

ويستضيف في وقت لاحق اليوم الأهلي فريق الوحدة ضمن الجولة الثالثة للبطولة.