أهداف مباراة الهلال والفيحاء.. 1-1 (فيديو)

سجل نواف العابد الهدف الأول لفريق الهلال في شباك نظيره الفيحاء، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ستاد جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

ويسعى الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل خطف العلامة الكاملة، ومواصلة الانتصارات، للحفاظ على بقائه في قمة البطولة المحلية.

وفي الدقيقة 93 يسجل أرسينيو مارتينز التعادل للفيحاء.

ويحتل الهلال المركز الثاني مؤقتًا برصيد 6 نقاط، حيث إن الفوز سيعيده إلى الصدارة مجددًا، في الوقت الذي يأتي فيه الفيحاء في المركز السابع بـ4 نقاط.

وأحرز الهلال المتصدر تسعة أهداف في فوزه على أبها والرائد في أول مباراتين له في الدوري هذا الموسم، لكن الفيحاء قد يمثّل اختبارًا أكثر صعوبة لوصيف البطل الموسم الماضي، برغم أن آخر مواجهة بينهما في الدوري انتهت بانتصار ساحق للهلال 5-1 في يناير الماضي.

وباستثناء هذه المواجهة، لم يحقّق الهلال الفوز على الفيحاء بفارق أكثر من هدف واحد منذ عودته للقسم الأول في الدوري في 2017 وبأهداف جاءت قرب النهاية.

وبعد مواجهة الفيحاء، سيحول الهلال أنظاره إلى دوري أبطال آسيا، إذ يستضيف منافسه الاتحاد في إياب دور الثمانية يوم الثلاثاء القادم، بعد تعادلهما ذهابًا في جدة، قبل أن يتجه إلى ساحل البحر الأحمر لمواجهة المنافس ذاته في الدوري يوم السبت التالي.