لقطة طريفة بين طفلين خلال مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي (فيديو)‎

شهدت مباراة نادي النصر السعودي ضد الشباب ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري السعودي لكرة القدم، لقطة طريفة خلال سير اللقاء.

وأظهرت كاميرا المباراة طفلين في المدرجات المخصصة للعائلات، يقومان بالسلام على طريقة احتفالات اللاعبين في المباريات.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وجاءت مباراة قمة الجولة متوسطة المستوى، ولم ترتق للمستوى المتوقع من الجانبين.

ولم يشهد الشوط الأول الفرص الكثيرة والخطيرة من الجانبين، فيما جاء الشوط الثاني أسرع، وشهد عدد من الفرص من الفريقين، لكن لم ينجح أي فريق في تسجيل الأهداف.

بهذه النتيجة، ارتقى النصر للصدارة مؤقتًا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الهلال، والشباب للمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، فيما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.