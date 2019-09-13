ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر مع الشباب وهزيمة الاتحاد أمام ضمك (صورة)

حسم التعادل السلبي مباراة النصر مع ضيفه الشباب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري السعودي لكرة القدم.

وجاءت مباراة قمة الجولة متوسطة المستوى، ولم ترتقِ للمستوى المتوقع من الجانبين.

وبهذه النتيجة، ارتقى النصر للصدارة مؤقتًا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الهلال، والشباب للمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وفي مباراة أخرى قاد المغربي محسن ياجور، فريقه ضمك لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، بالتغلب على ضيفه اتحاد جدة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد اتحاد جدة عند 3 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الاتفاق، وأبها، وضمك، على الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: