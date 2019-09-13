جماهير نادي الاتحاد تهاجم سييرا بعد الخسارة أمام ضمك في الدوري السعودي (شاهد)

جماهير نادي الاتحاد تهاجم سييرا بعد الخسارة أمام ضمك في الدوري السعودي (شاهد)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

حمّلت جماهير وإعلام نادي الاتحاد السعودي مسؤولية الخسارة أمام ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لمدرب الفريق خوسيه لويس سييرا.

وقالت الجماهير وعدد من إعلاميي النادي إن المدرب يجامل اللاعبين أمثال خيمينيز وفيكيو على حساب الاتحاد، وإن اختياراته للأجانب كانت خاطئة.

الإعلامي محمد البكيري قال:“ بين أن تكون مدربك سباك أو بروفيسور. خط رفيييييع. اسمه ⁧#سييرا⁩ !!

‏لا تشكيلة. لا تكتيك. لا تغييرات. لا هوية لفريق منح فيه كافة الصلاحيات.

‏بذمتك هذا الجمهور يُكسر بخاطره. أمام فريق سقط في مباراتين متتاليتين بـ6 أهداف!

‏أيها التشيلي. إما اعتدلت، ‏وإما رحلت. بإرادتك. أو دونها

الإعلامي عادل عصام الدين قال: ”العنيد … يذبح العميد.. من الوريد للوريد !!“

الإعلامي سلطان اللحياني قال: ”مبروك لـ ضمك الفوز والأداء الرائع وحظ أوفر لـ الاتحاد.. تفوق فنّي لـ فارس الجنوب ساعده في ذلك خيارات وقناعات سييرا التي لم تحترم المنافس مع الأخطاء الدفاعية الفادحة.

وقاد المغربي محسن ياجور، الجمعة، فريقه ضمك لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، بالتغلب على ضيفه اتحاد جدة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي ضمك ياجور في الدقيقتين 2 و27.

فيما جاء هدف اتحاد جدة الوحيد عن طريق الأرجنتيني إيميليانو فيشيو في الدقيقة 5.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 3 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الاتفاق وأبها وضمك على الترتيب.

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