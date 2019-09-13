محسن ياجور يقود ضمك لهزيمة نادي الاتحاد بالدوري السعودي (فيديو)

قاد المغربي محسن ياجور، فريقه ضمك لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، بالتغلب على ضيفه اتحاد جدة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.
وأحرز هدفي ضمك، ياجور في الدقيقتين 2 و27.
فيما جاء هدف اتحاد جدة الوحيد عن طريق الأرجنتيني إيميليانو فيشيو في الدقيقة 5.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 3 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الاتفاق وأبها وضمك على الترتيب.
د2’ هدف لـ ضمك! ⚽#محسن_ياجور يسجل الهدف الأول#ضمك 1 : 0 الاتحاد#ضمك_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/pUisb3htbb
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 13, 2019
هدف #الاتحاد.. من الإلغاء للاعتماد#الاتحاد_ضمك_الدوري pic.twitter.com/wi4oR7ocvC
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 13, 2019
د27’ هدف لـ ضمك! ⚽#محسن_ياجور يسجل الهدف الثاني#ضمك 2 : 1 #الاتحاد#ضمك_الاتحاد#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/xEXVgXM48c
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 13, 2019
وفي نفس الجولة، حقق فريق التعاون الفوز على ضيفه العدالة بثلاثة أهداف لهدفين.
وأحرز ثلاثية التعاون، طلال العبسي والبرازيلي نيلدو بيترولينا ومنصور سعيد المولد في الدقائق 31 و70 و84.
فيما جاء هدفا العدالة عن طريق السنغالي أليو سيسي ولاعب مدغشقر كاروليس أندريا ماستينور في الدقيقتين 39 و45+3.
بهذه النتيجة، تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن التعاون.
ويتصدر المسابقة فريق الهلال برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن النصر.
ويحمل النصر لقب النسخة الأخيرة للدوري السعودي، فيما يعد الهلال أكثر من توج به في 15 مناسبة.