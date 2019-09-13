الإسماعيلي يدك حصون أهلي بني غازي برباعية في البطولة العربية (فيديو)

الإسماعيلي يدك حصون أهلي بني غازي برباعية في البطولة العربية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سحق فريق الإسماعيلي المصري نظيره أهلي بنغازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

أحرز أهداف الإسماعيلي كل من وجيه عبدالحكيم ”هدفين“ وأحمد مدبولي وعبدالرحمن مجدي في الدقائق 4 و21 و33، 87.

بينما جاءت أهداف فريق أهلي بنغازي عن طريق الثنائي سفيان عمران وانجسان دافيد في الدقائق 29 و63 على الترتيب.

ويكفي الإسماعيلي التعادل أو الخسارة بفارق هدف في لقاء العودة بمدينة صفاقس التونسية من أجل بلوغ ثمن النهائي.

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