الإسماعيلي يدك حصون أهلي بني غازي برباعية في البطولة العربية (فيديو)

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يكفي الإسماعيلي التعادل أو الخسارة بفارق هدف في لقاء العودة بمدينة صفاقس التونسية من أجل بلوغ ثمن النهائي.