تشكيل النصر ضد الشباب في الدوري السعودي‎

يستعد نادي النصر بطل ومتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي منافسه الشباب اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من المسابقة.
وتقام مباراة النصر ضد الشباب الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، 19:35 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة KSA Sports 1 HD.
ومن المتوقع أن تكون هذه تشكيلة النصر:
حراسة المرمى: براد جونز.
الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، عبدالرحمن العبيد.
الوسط: عبدالله الخيبري، بيتروس، جوليانو دي باولا، نورالدين إمرابط
الهجوم: فهد الجميعة، عبدالرزاق حمدالله.
ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الهلال، ويملك كل منهما 6 نقاط من فوزين، في حين يملك الشباب 4 نقاط في المركز الخامس.
وفي آخر 6 مباريات بين الفريقين، فاز النصر 5 مرات مقابل مباراة انتهت بالتعادل ولم يحقق الشباب الفوز.
وناصر الشمراني اللاعب السابق لنادي الشباب هو هداف مباريات النصر والشباب في الدوري السعودي وبرصيد 6 أهداف.