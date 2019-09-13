تشكيل النصر ضد الشباب في الدوري السعودي‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

نادي النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي مع الهلال ويملك كل منهما 6 نقاط من فوزين في حين يملك الشباب 4 نقاط في المركز الخامس.