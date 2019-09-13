كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى الدوري السعودي لمتابعة المباراة المثيرة وأحد أقوى ديربيات العاصمة الرياض بين النصر والشباب في الجولة الثالثة من عمر الدوري السعودي.

وتقام أيضًا مواجهة أخرى بنفس الجولة بين التعاون والعدالة بينما يخرج الاتحاد لمواجهة تبدو أسهل نسبيًا ضد فريق ضمك.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر والشباب في الساعة 20:35 اليوم الجمعة بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض وتنقل عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

وتقام مباراة ضمك ضد الاتحاد في الساعة 18:50 مساءً على ملعب ”الأمير سلطان بن عبدالعزيز“ وتنقل عبر قناة ksa sports2 بصوت المعلق مشاري القرني وتقام في نفس التوقيت مباراة التعاون ضد العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وتنقل عبر قناة ksa sports+1 بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بانتصارين بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة بينما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وفاز النصر في مباراتي الدوري بالموسم الماضي بنتيجة 1/0 وهي النتيجة التي فرضت نفسها في آخر 5 مواجهات بين الفريقين لم يستطع خلالها الشباب هز شباك النصر بينما كان الفوز الأخير للشباب يوم 19 ديسمبر 2015 ببطولة الدوري 1/0.

عودة حمدالله تعزز هجوم النصر

يتسلح فريق النصر في لقاء الشباب بقدرات نجومه الموهوبين ولكن عودة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله تبقى الأبرز في معسكر العالمي خاصة أن حمدالله هداف الدوري في الموسم الماضي وأحد أبرز نجوم الفريق.

وعقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر جلسات مع لاعبيه طالبهم بضرورة تحقيق الفوز الثالث على التوالي واستعادة الصدارة في طريق الحفاظ على لقب الدوري.

ويقود حمدالله هجوم النصر بعد تماثله للشفاء بينما يغيب النيجيري أحمد موسى لعدم الجاهزية، ويعتمد روي فيتوريا على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي الدفاع عمر هوساوي والبرازيلي مايكون وعبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام بينما يقود خط الوسط البرازيلي بيتروس وبجواره عبدالله الخيبري وأمامهما البرازيلي جوليانو صانع الألعاب.

ويعتمد النصر على سرعات المغربي نورالدين إمرابط مع فهد الجميعة وقدرات الهداف عبدالرزاق حمدالله من أجل هز شباك الشباب.

الشباب وأفكار ألميرون

يراهن الشباب على أفكار مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون الذي يسعى لتحقيق نتيجة طيبة في مواجهة النصر وربما الفوز الذي يقوده بقوة لدائرة المنافسة على الصدارة.

ويعتمد الشباب على خبرات حارس مرماه التونسي فاروق بن مصطفى وأمامه الرباعي أحمد شراحيلي ومحمد سالم وحسن معاذ وعبدالله الشامخ في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط الوافد الجديد السنغالي ألفريد ندياي مع ناصر العمران أو عبدالملك الخيبري والأرجنتيني كريستيان جوانكا.

ويقود خط الهجوم البرازيلي سيبا دي فريتاس والكولومبي دانيلو إسبريا مع المهاجم عبدالله الحمدان وقد يلجأ المدرب ألميرون لخبرات النجم محمد السهلاوي أحد أبرز نجوم النصر السابقين.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب والاتحاد الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة بين النصر والشباب لها أجواء الديربي وهو ما يزيد إثارتها وصعوبتها موضحًا أن النصر لديه قوة ضاربة في خط الهجوم وتحديدًا مع وجود المثلث أمرابط وجوليانو وحمدالله وحتى مع غياب أحمد موسى.

وتوقع عبدالرحمن مباراة تكتيكية قوية من جانب ألميرون مدرب الشباب خاصة بغلق المساحات واستخدام قوة ندياي الوافد الجديد البدنية للضغط على جوليانو مع دور أسبريا وسيبا في نقل الهجمات المرتدة سريعًا.