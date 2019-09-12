تقرير: الحكم السعودي فهد المرداسي في طريق العودة لإدارة المباريات

كشفت تقارير صحفية أن الحكم الدولي فهد المرداسي العائد من الإيقاف لمدة عام ونصف العام سيتقدم بخطاب طلب لإدراج اسمه مجددًا ضمن قائمة الحكام المحليين.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“ السعودية، فإن فهد المرداسي سيلجأ لهذا الإجراء ليتسنى له العودة مجددًا لإدارة مباريات المنافسات السعودية بالإضافة للعربية والقارية والدولية.

وكان المرداسي، البالغ من العمر 34 عامًا، قد تعرض للإيقاف عقب أنباء أثارت الجدل بشأن إن كان مدانًا بطلب رشوة قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من نادي الاتحاد في الموسم قبل الماضي.

وعقب هذه القضية قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، استبعاد الحكم السعودي من إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.