تأجيل ديربي الهلال والنصر بالدوري السعودي في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية أن لجنة المُسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعتزم تأجيل ديربي العاصمة بين ⁧النصر⁩ والهلال في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت صحيفة ”الرياض“ السعودية سبب وجود هذه النية؛ كون الديربي يعقب مُواجهة الفريقين في حال تأهلهما لنِصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وينتظر النصر مواجهة الإياب أمام السد القطري، علمًا بأن نتيجة الذهاب كانت قد انتهت بفوز العالمي بهدفين لهدف في الرياض.

فيما يتأهب الهلال لاستضافة الاتحاد في مباراة الإياب بالدور ربع النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.