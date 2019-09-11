بعد تعادل السعودية مع اليمن.. وليد الفراج للاعبي الأخضر: ”لا تترقع“ (فيديو)

علق الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، على تعادل المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء، ضمن مواجهات تصفيات كأس العالم 2022.

وقال الفراج عبر برنامج ”الدوري مع وليد“: ”نحن في أزمة لما منتخب السعودية اللي قادم لاعبيه كلفوا مليارات ويشاركون مع لاعبي النخبة في العالم وإن لم يكونوا من الصف الأول فهم من الصف الثاني، ويلعبون مع منتخب ما عنده دوري من 6 سنوات ولا مقارنة بين تصنيف المنتخبين في الفيفا، ما المبرر لهذا المستوى، ونحن نتحدث في جانب رياضي مع كامل الاحترام للمنتخب اليمني“.

وأضاف: ”هيرفي رينارد مدرب جديد وما زال يتحسس خطاه، ولكن العتب للاعب السعودي أين الروح، كأن أحد فهمهم إنه المباراة كانت استكمال لمرحلة الإعداد، وحتى المباريات الودية بها روح، لا أريد أن أكون قاسيا على اللاعبين وممكن يتحسن الوضع، وأسأل اللاعب السعودي لماذا لا تلعب مثل اليمني، ولا أطلب منك تكون وحش زي اللاعب في شمال أفريقيا أو المصريين.. المنتخب اليمني الشقيق.. لماذا لا نرى روحه، هل فيه أحد أحضرك بقوة للمنتخب، أمر محبط“.

وتابع: ”المفروض نكسب اليمن برباعية ثم نخلص أمام سنغافورة ثم فلسطين والتصفيات المفروض تكسبها بأقل جهد واقف، لاعبين قيمتهم ملايين ومدرب كبير ما في مقارنة أو مبرر حتى اللاعبين لم يجدوا ما يقولونه، المنتخب اليوم لو كان فيه خلل في مواقع أنا ممكن أتفق أن الأمر مرتبط بالأسماء، ولكن من أوله لآخره (مساء الورد)“.

وأردف: ”لم يبذلوا أو حتى حاولوا الجهد اللي يوازي قيمة القميص الذي يرتدونه، نحن لسنا في نايدك لازم نلعب كمقاتل بروح وقلب، واللي في قلبه الصلاة ما يذكرونه، اللاعب لو كان يرغب القتال للعب بروح، وكنت أنتظر أن يقول أحد اللاعبين (الرطوبة أثرت علينا)، اللاعب اليمني قادم من منطقة جبلية المفروض لياقته تنتهي من أول 35 دقيقة، ما فيه عذر، لكن أن توصل نتعادل مع المنتخب اليمني فهذه (ما تترقع)“.

وفرض منتخب اليمن تعادلًا مفاجئًا 2-2 على السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وانطلقت منافسات دور المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكذلك لكأس آسيا 2023 الأسبوع الماضي بينما غابت السعودية والإمارات عن الجولة الأولى، وجاء الظهور الأول اليوم خارج الأرض.

وعلى عكس كل التوقعات، تقدم اليمن مرتين وأنهى الشوط الأول 2-1 بفضل هدفي محسن قراوي وعمر الداحي وبينهما أحرز هتان باهبري هدف السعودية بتسديدة أرضية في مباراة أقيمت في البحرين.

وأدرك سالم الدوسري التعادل للسعودية في أول هجمة تقريبًا بالشوط الثاني بعد متابعة كرة مرتدة، وانتهت المباراة بتلك النتيجة.

وسجل اليمن الهدفين بطريقة رائعة إذ جاء الأول بعد ركلة خلفية مزدوجة من قراوي، وأضاف الداحي الهدف الثاني بعد مجهود فردي إذ راوغ ياسر الشهراني وسدد بقوة في الزاوية الضيقة للحارس عبد الله المعيوف.

وتجمد رصيد فلسطين عند ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثاني بالمجموعة وبفارق نقطة واحدة عن سنغافورة المتصدرة، ويأتي اليمن ثالثًا بنقطتين من مباراتين ثم السعودية بنقطة وأوزبكستان دون رصيد.