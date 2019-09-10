هل يعود سامي الجابر لعالم التدريب عن طريق نادي الوحدة السعودي؟

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي برئاسة سلطان أزهر يدرس التعاقد مع سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت صحيفة ”الجزيرة“، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الوحدة اتخذت قرارًا برحيل مدرب الفريق الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، حال استمرار النتائج السلبية.

ويعاني نادي الوحدة تحت قيادة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش من سوء النتائج، حيث يحتل ”فرسان مكة“ المركز 14 بدون نقاط بعد خسارة أول مباراتين بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مصادر "الجزيرة" تدرس إدارة #الوحدة التعاقد مع الكابتن سامي الجابر ليتولى تدريب الفريق بعد البداية المتعثرة مع المدرب الكرواتي ستيفانوفيتش .. ولم تشرع الإدارة الوحداوية بالمفاوضات حيث لازالت في مرحلة دراسة القرار . @ahmad2man pic.twitter.com/YePNZSkAok — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) September 10, 2019

وأكدت التقارير أن إدارة الوحدة وضعت الجابر ضمن أولوياتها حال خسارة الفريق أمام الأهلي بالجولة الثالثة.

فيما كشف الناقد الرياضي أحمد العقيل، في تصريحات لإذاعة ”يو إف إم“، أن مصادر خاصة أكدت له أن الجابر رفض رسميًا عرض الوحدة لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي.

وشدد العقيل على أن الجابر لا ينوي العودة إلى التدريب في الوقت الحالي، سواء بقيادة الوحدة أو أي فريق آخر، حيث يركز في أمور أخرى.

يذكر أن سامي الجابر سبق له وأن تولى الإدارة الفنية لفريقي الهلال والشباب.