التشكيلة الرسمية للسعودية ضد اليمن في تصفيات كأس العالم

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، التشكيلة الرسمية التي سيدخل بها مواجهة اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالعاصمة البحرينية ”المنامة“، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

وكانت القرعة قد أعفت منتخب السعودية من المشاركة في الجولة الأولى التي جرت، يوم الخميس الماضي، فيما يخوض منتخب اليمن مباراته الثانية في التصفيات بعدما تعادل خارج ملعبه مع سنغافورة بالجولة الأولى بنتيجة 2\2.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من اليمن وفلسطين وسنغافورة وأوزباكستان، ويظهر على مقاعد البدلاء في أول مباراة رسمية المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الجديد للأخضر، والذي تولى المسؤولية عقب رحيله عن المغرب بعد وداع كأس الأمم الأفريقية الأخيرة من دور الـ16.

وشهد تشكيل منتخب السعودية، تواجد النجم الشاب عبدالله الحمدان، الذي يقود خط الهجوم، بالإضافة إلى مفاجأة كبرى في خط الوسط، بتواجد خالد السميري إلى جانب عبدالله الخيبري.

وجاءت تشكيلة السعودية الرسمية كالآتي:

المعيوف – الشهراني – البليهي – عمر هوساوي – الشمراني – الفرج – السميري – عبدالله الخيبري – هتان – سالم – الحمدان.