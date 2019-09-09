عبدالرزاق حمدالله يظهر في تدريبات ”العالمي“ استعدادًا لمباراة النصر ضد الشباب

زف نادي النصر السعودي، بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الفريق الأول ضد الشباب، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويصطدم النصر، مساء الجمعة المقبل، بفريق الشباب، في قمة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وشارك النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر المتألق، في التمارين الجماعية للفريق الأول، مساء يوم الأحد، وذلك بعد شفائه من الإصابة التي تعرّض لها.

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صـور من تدريبات #العالمي اليوم الأحد pic.twitter.com/nhKMO1Opu5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 8, 2019

وأظهر حمد الله، خلال التدريبات، جاهزية كاملة للقاء فريقه أمام الشباب، ليصبح مؤكدًا دخوله قائمة الـ18، المقرر أن يعلنها البرتغالي روي فيتوريا، مساء الخميس المقبل.

يذكر أن حمد الله، تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم، خلال مواجهة النصر أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.