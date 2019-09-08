نادي الاتحاد السعودي يعلن إنهاء أزمة مستحقات مروان دا كوستا (صورة)

أعلن نادي الاتحاد السعودي اليوم الأحد، دفع جميع مستحقات نادي باشك شهير التركي، المتعلقة بصفقة اللاعب المغربي مروان دا كوستا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي لوضع المشجع الاتحادي في إطار كافة التفاصيل التي تتعلق بناديه، نود إطلاعكم على ما يلي:

تلقى النادي إشعارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بقفل ملف الشكوى التي تقدم بها نادي إسطنبول باشك شهير التركي، ضد نادي الاتحاد والمستندة على تأخر النادي في سداد الدفعات المستحقة للنادي من شراء عقد اللاعب المغربي مروان دا كوستا، في موعدها (مارس 2019، ويونيو 2019)“.

وأضاف ”حيث تم تسوية ملف هذه الشكوى بعد أن بادر مجلس الإدارة فور تلقيه خطاب الدعوة من الاتحاد الدولي إلى دراستها قانونيًا وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم مع النادي التركي، وبذلك يكون قد تم سداد كامل عقد انتقال اللاعب لناديه وإقفال ملف القضية حرصًا على تجنيب النادي أي تبعات قانونية“.