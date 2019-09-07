الأمير منصور بن مشعل يؤكد: نادي النصر عرض نور الدين أمرابط على الأهلي والمدرب رفض (فيديو)

كشف الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، حقيقة عرض إدارة النصر الدولي المغربي نور الدين أمرابط على إدارة ”الراقي“.

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن إدارة نادي النصر عرض خدمات أمرابط على إدارة الأهلي من أجل التعاقد مع سلمان المؤشر.

وقال بن مشعل في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: ”أحمد الصائغ، رئيس النادي، تحدث معي في بداية الموسم، وقال لي إن عبد الرحمن الحلافي تحدث معه بشأن انتقال سلمان المؤشر لنادي النصر مقابل أمرابط“.

وأضاف: ”الحلافي تواصل معي شخصيًا بعد ذلك، وطلب مني التعاقد مع سلمان المؤشر مقابل انتقال أكثر من لاعب من النصر، لكن مدرب الفريق برانكو رفض“.

وبسؤاله عن أسماء اللاعبين الذين عرضهم الحلافي على الأهلي، أكد بن مشعل أنه لا يتذكرهم، مضيفًا أنه يثق في حديث أحمد الصائغ بشأن حديث الحلافي معه بشأن انتقال أمرابط للأهلي.

وبسؤاله عن حقيقة رحيل برانكو، قال بن مشعل: ”الحديث عن رحيل برانكو عاري تماما من الصحة، هو مدرب كبير، ومن الصعب الحكم عليه من أول لقائين“.