سامي الجابر يتحدث عن.. حقيقة خلافه مع أعضاء شرف نادي الهلال السعودي وإمكانية تدريب المنتخب

حرص سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، على التواصل مع الجمهور والرد على أسئلة المتابعين له عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وردًا على سؤال أحد المتابعين، بشأن توقعه للاعب الذي سيقدم موسمًا كبيرًا مع الهلال الموسم الحالي، قال الجابر:“على مستوى الأجانب، أتوقع وأتمنى أن يكون موسمًا مميزًا لعمر خربين، ومن اللاعبين المحليين سالم الدوسري“.

وبسؤاله عن حقيقة خلافاته مع أعضاء الشرف، أشار: ”غير صحيح أبدًا، أعضاء الشرف لهم الفضل فيما وصل إليه الهلال وما وصلت إليه شخصيًا، الهلال يقدّر رجاله الذين صنعوا منه زعيمًا لقارة آسيا“.

ووجه أحد المتابعين سؤالًا لنجم الهلال السابق، حول إمكانية توليه الإدارة الفنية للمنتخب الوطني: ”المنتخب السعودي يعيش حاليًا مرحلة بناء تحتاج للثقة والصبر من الجماهير“.

وأضاف: ”أشيد بتواجد الأخ العزيز ياسر المسحل وكذلك المدرب المميز هيرفي ريناد، منتخب شاب يحتاج المزيد من الدعم والثقة“.

وأكمل: ”لا أرى نفسي حاليًا أستطيع للعمل في المجال الرياضي، مع أن خدمة الوطن شرف في أي مجال“.

وعن تقييمه لمدرب الهلال الحالي، قال: ”مدرب الهلال رازفان حتى الآن يسير بشكل مميز رغم ملاحظات الجماهير، إلا أن الفريق يسير ويعدل ما يطرأ من ملاحظات في النهاية، الحكم مبكر على المدرب، ولكن البداية من وجهة نظري مميزة“.

وعن فترة عمله في وجود تركي آل الشيخ في رئاسة هيئة الرياضة السعودية، أوضح: ”معالي المستشار تركي آل الشيخ لم يتدخل في عملي، وقدم الدعم للجميع ولي شخصيًا، وكان هدفه الرقي بالرياضة السعودية، كان قريبًا من جميع رؤساء الأندية، ويذلل جميع المصاعب لهم، من أجل الرقي بالرياضة السعودية“.

وعن حضوره رفقة مدرب الهلال السابق البرتغالي جورجي جيسوس إحدى مباريات الفريق في المدرجات، ما أثار أزمة وقتها، أوضح الجابر: ”جيسوس أصبح صديقًا لي، والتقيت به صدفة هناك لأنه مدعو للنهائي، هذا كل شيء، جيسوس كان يريد عمر خريبين، ولكن اللاعب اختار الرحيل كونه أفضل لاعب آسيوي لا يريد البقاء على الدكة“.