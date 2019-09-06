موعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019/2020

كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اعتمد عدة قرارات خلال اجتماعه الدوري الثاني والذي انعقد في مقر الجمعية السعودية للذوق العام في الدمام برئاسة رئيس المجلس ياسر بن حسن المسحل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن الاجتماع خلص إلى اعتماد عدة قرارات أبرزها إجراء قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019/2020 في أكتوبر المقبل، وإجراء قرعة الأدوار المتبقية في ديسمبر المقبل، واعتماد إطلاق رابطة دوري الدرجة الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس وافق على تقديم دعم مالي محدد لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية لتعيين مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون الرياضي للحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية.

كما اعتمد المجلس المقترح المقدم من لجنة الحكام بشأن مكافآت حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.