منتخب السعودية يتعادل مع مالي في أول مباراة تحت قيادة هيرفي رينارد (فيديو)

تعادل المنتخب السعودي 1/1، مع منافسه منتخب مالي، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة.

وكان منتخب مالي البادئ بالتسجيل عبر أداما تراوري في الدقيقة 38، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التعادل بتوقيع سالم الدوسري في الدقيقة 52.

وأعلن الاتحاد السعودي تعاقده مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في يوليو الماضي، بعقد يمتد لعامين ونصف العام.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2020 (المرحلة الثانية)، في المجموعة الرابعة إلى جانب فلسطين وسنغافورة واليمن وأوزباكستان.