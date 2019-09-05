تحديد موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي

قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن مباراة النصر والتعاون، في كأس السوبر السعودي، ستقام في يناير المقبل، دون تحديد يوم المباراة، أو الملعب الذي سيستضيف المباراة.

ونقلت وسائل إعلان سعودية عن المسحل قوله: ”مباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون ستقام في يناير المقبل، وسيتم تحديد الملعب والتاريخ لاحقًا“.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت في وقت سابق أن بطولة كأس السوبر السعودي ستُلعب في يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وليس في أبو ظبي كما ذكرت تقارير أخرى.

يشار إلى أن النصر، يشارك في السوبر السعودي بصفته بطلًا لدوري الموسم الماضي، حين أن التعاون هو بطل الكأس، وقد ضمن بتتويجه باللقب المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

وقد نجح التعاون تحت قيادة المدرب بيدرو إيمانويل في إقصاء الشباب والوحدة والهلال، ولم يستقبل سوى هدف واحد بالبطولة.

والفتح هو أول بطل لكأس السوبر السعودي، وكان ذلك العام 2013 بعد الفوز على الاتحاد، ثم فاز الشباب بنسخة 2014، يليه الهلال ثم الأهلي في 2016.

وألغيت البطولة العام 2017، ثم عاد الهلال ليحقق اللقب في 2018 ويصبح أول فريق يتوج بالسوبر أكثر من مرة.

وخسر النصر مباراة السوبر السعودي مرتين، عامي 2014 و2015.