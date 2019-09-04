نادي الهلال السعودي يكشف موقفه القانوني من أزمته مع كورنثيانز البرازيلي بسبب جابرييل فرانكو

أوضح هشام الكثيري، مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال السعودي عن موقف النادي قانونيًا في القضية المرفوعة من كورنثيانز البرازيلي بشأن اللاعب جابرييل فرانكو.

وقال الكثيري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ اليوم الأربعاء: ”إشارة إلى ما يتردد إعلاميًا بشأن شكوى على الهلال من نادي ”كورينثيانز البرازيلي“ بخصوص اللاعب غابرييل فرانكو.. أوضّح أنّ موقف الهلال سليم قانونيًا والنادي غير ملزم بدفع أي مبلغ، والعقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب“

وأكمل: ”إدارة النادي في مسار مفاوضاتها مع اللاعب اتخذت خطوتين: 1- منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد. 2 – أمّنت تذاكر طيران للاعب بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض.. إلا أن اللاعب تخلف عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه“.

وبخصوص موضوع المحترف السوري ”عمر خربين“، تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة إلاّ أن ظروف زوجته الصحية التي تنتظر مولودًا استدعت اعتذاره خطيًّا وهاتفيًا عن مشاركة منتخب بلاده؛ وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في ”ألمانيا“ وهو ما دعا الجهاز الفني إلى منحه يومين إجازة إضافيين.