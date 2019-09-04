نادي الهلال السعودي يواجه أزمة بسبب المفاوضات مع لاعب كورنثيانز البرازيلي غابرييل

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي كورنثيانز البرازيلي بصدد رفع شكوى وتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للمطالبة بمبلغ يصل لنحو 13 مليون يورو، جراء توقيع إدارة نادي الهلال السعودي على عقود مع لاعب الفريق غابرييل غيروتو.

وبحسب ما نقلت الصحف، فإن النادي البرازيلي يملك أوراقًا عليها توقيع رئيس الهلال بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، لكن التعاقد لم يكتمل.

ويطالب النادي البرازيلي بقيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.

وكان الهلال قد فاوض اللاعب غابرييل الذي يجيد في مركز المحور قبل أن يغلق التفاوض ويتجه للكولومبي غوستافو كويلار لاعب فلامنغو.

البرازيلي غابرييل، لاعب فريق كورنثيانز، كان لديه عقد مبدئي ملزم مع الهلال حتى نهاية سوق الانتقالات، حيث وقع وتسلم مبلغ 100 ألف دولار كمقدم للعقد غير مستردة، حال لم يتم التعاقد.